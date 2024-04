Cearense americano? Menino de 11 anos dá dicas de inglês para brasileiros com gírias do Ceará

Já pensou em aprender inglês com um professor meio estadunidense e meio brasileiro? O pequeno Eric, de apenas 11 anos, diverte e dá dicas de pronúncia nas redes sociais. Com mais de 17 mil seguidores no Instagram, o menino vem encantando muitos brasileiros que querem aprender mais sobre a língua estrangeira.

“Dicas de inglês e curiosidades da vida americana”, é assim que o perfil ‘Aprenda Inglês com Eric’ é apresentado. Administrada pelos pais, a ideia do canal surgiu pelo próprio menino, há 3 anos. Na época, mesmo com pouca idade, o pequeno já conseguia conversar em português, apesar de trocar algumas palavras ou letras.

Menino de 11 anos diz que gosta de ensinar coisas que os cursos não ensinam

Sobre a aptidão do garoto, a mãe, Anna Paula, contou, em entrevista ao O POVO, que ela e o marido se mudaram para os Estados Unidos em 2011, mas continuaram mantendo as visitas ao Brasil e os costumes brasileiros em casa, inclusive falando português. Segundo ela, o menino sempre foi comunicativo e com desenvoltura para as câmeras.