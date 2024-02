Após assumir namoro, Sabrina Sato comenta foto de Nicolas Prattes

“ Lindo !”, escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) na postagem de Nicolas. Atualmente curtindo as férias após o fim das gravações da novela “Fuzuê”, o ator está na Indonésia junto de amigos.

A apresentadora Sabrina Sato decidiu revelar ao público o seu mais novo relacionamento. Após confirmar que está namorando o ator Nicolas Prattes , Sabrina tomou a iniciativa de comentar em uma das publicações do amado nas redes sociais.

Nicolas Prattes assume namoro com Sabrina Sato no Carnaval

O primeiro indício do romance foi logo após o aniversário de Sabrina, que completou 43 anos de idade, no dia 4 de fevereiro. Eles foram flagrados na piscina do hotel, porém desconversaram e afirmaram ser só amizade.

No Carnaval, Nicolas, que tem 26 anos, também estava junto da apresentadora do The Masked Singer. Durante o Desfile das Campeãs de São Paulo, o ator admitiu o relacionamento para um jornalista.

Sabrina está solteira desde o ano passado, quando se separou do ator Duda Nagle, com quem tem uma filha, Zoe. Já Nicolas está solteiro há poucos meses desde que terminou o namoro com a influencer Luiza Caldi.



