‘A Fuga das Galinhas 2’ ganha teaser e data de estreia; confira

As aves aventureiras que fugiram da granja no primeiro filme de "‘A Fuga das Galinhas" agora planejam combater uma nova ameaça; confira teaser

Uma das animações mais queridas do cinema infantil ganhou o primeiro teaser oficial da nova produção. Após 23 anos do primeiro filme, “A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets” chega às telas, através da plataforma de streaming Netflix, no dia 15 de dezembro.

As aves aventureiras que fugiram da granja no primeiro filme agora planejam retornar para combater uma nova ameaça. Desta vez, a missão é ainda mais difícil. Acompanhando a evolução tecnológica, a fábrica possui ainda mais equipamentos de segurança, como patos robôs com lançadores de laser pelos olhos.

O filme também retrata para onde foram as galinhas após a fuga. Ginger finalmente encontra o lugar dos seus sonhos: um santuário em uma pacífica ilha para todo o seu bando, bem longe dos perigos do mundo humano. Quando ela e Rocky chocam uma filhinha chamada Molly, o final feliz de Ginger parece, enfim, estar próximo.