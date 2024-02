Anitta para show em Salvador para narrar perseguição policial

O Show da cantora Anitta, que ocorreu nesta sexta-feira, 9, em Salvador, Bahia, contou com uma cena inusitada. Fazendo parte do circuito carnavalesco da cidade, a artista parou a apresentação para narrar a perseguição de policiais a um ladrão que estava na festa.

"É isso. É agora que eles pegam (o ladrão). Pega, pega, pega o safado (...) Os policiais gostoso", diz a artista no vídeo, brincando com os agentes. Apesar do contexto, a narração da cantora, que se apresentou no "Bloco da Anitta", acabou divertindo internautas e viralizando nas redes sociais.

Veja vídeo do momento: