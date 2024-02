Renata Heilborn diz que Marcelo Courrege a traiu com madrinha de casamento: "Caráter frágil"

Heilborn e Courrege se separaram em setembro de 2023 e oficializaram o término em novembro do mesmo ano. Carol Barcellos, que foi madrinha do casamento deles, foi casada com o jornalista André Vianna entre 2022 e 2023, e com o repórter Bruno Cortês, do SportTV, com quem teve uma filha, Júlia.

A jornalista e atriz Renata Heilborn, ex-jornalista esportiva da Globo entre 2014 e 2023, falou nesta terça-feira, 13, por meio de publicações nos stories de seu perfil na rede social Instagram, sobre o relacionamento entre o ex-marido, Marcelo Courrege, e a então amiga Carol Barcellos. Ela afirmou ter sido traída por eles. No entanto, meia hora depois ela apagou todas as publicações.





Nas redes sociais, Carol Barcellos costumava interagir em vários posts do ex-casal. Crédito: Reprodução/Instagram/@reheilborn Nas redes sociais, Carol Barcellos costumava interagir em vários posts do ex-casal. Crédito: Reprodução/Instagram/@reheilborn

Os dois atuais jornalistas globais assumiram o namoro com uma foto publicada na noite de segunda-feira, 12, no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, em um camarote na Sapucaí. O acontecimento causou um falatório, pois quando Marcelo e Renata casaram, Carol foi madrinha de casamento deles. Um internauta comentou na publicação de Barcellos: "E confirmaram a fofoca que saiu meses atrás". Entretanto, ela rebateu: "Amor. E não fofoca".

Renata saiu em julho de 2023 da Globo, enquanto ainda estava casada com Courrege. Dois meses após a saída de Heilborn da emissora, começaram os boatos de que Marcelo estava tendo um caso com Carol nos bastidores. Na época, a repórter Fábia Oliveira, do Metrópoles, revelou que um jornalista homem e casado estava em um relacionamento aberto ficando com outra jornalista da casa e que a esposa teria ficado surpresa ao descobrir o ocorrido, já que os três seriam muito amigos.

“Essa é a primeira e última vez que vou me pronunciar sobre as notícias que estão saindo nas mídias (e, infelizmente, com muitas informações falsas). Fui casada durante 10 anos - no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha – madrinha do meu casamento”, iniciou Heilborn ao revelar a traição por meio de stories.

Renata prosseguiu informando que o casamento não era perfeito e que já estavam em crise, chegando ela mesma a pedir a separação um ano antes de tudo acontecer. “Num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga – daquelas confidentes e que eu convivia diariamente. Depois que eu descobri, numa manhã de sexta-feira, saí de casa, e ele foi morar na casa dela e viver sua ‘paixão’”.

Ela ainda compartilhou como lidou com a separação e revelou que demorou para ficar bem depois da decepção por se sentir culpada por abrir a sua intimidade para alguém que considerava amiga. “A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não era uma opção parar de viver. Eu não merecia isso”.