Maraísa passa bem após sofrer acidente em piscina em resort de Alagoas

Maraísa, dupla sertaneja de Maiara, sofreu um acidente em uma piscina de um resort em Porto de Pedras, em Alagoas, nessa terça-feira, 16. A artista precisou ser levada a uma unidade de saúde em Macéio, em uma ambulância.

A sertaneja estava hospedada no resort Reserva do Patcho. Os detalhes do acidente não foram divulgados.

