Antonio Fagundes pede para homens ‘liberarem o c*’ em ação do Novembro Azul

Ator Antonio Fagundes participa de campanha do Novembro Azul e incentiva homens a fazerem exame de prevenção do câncer de próstata

O ator Antonio Fagundes estrelou uma campanha do Novembro Azul na qual encoraja a realização do exame de toque para identificação de câncer de próstata.

No vídeo divulgado nesta segunda-feira, 6, no canal do Youtube do Porta dos Fundos, o artista de 74 anos de idade incentiva os homens a “liberarem o c*” e fazerem os exames preventivos do câncer de próstata.

“Você sabia que a cada 38 minutos morre alguém por câncer de próstata? Novembro tá chegando e, com ele, a campanha Novembro Azul, então a pergunta que fica é: quando é que você vai liberar esse c* aí?”, argumenta no início do vídeo.