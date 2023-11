Datena e Bacci trocam farpas ao vivo devido à chuva em SP: ‘Fake news’

O conflito começou quando Bacci afirmou na Record que a chuva forte causaria um grande congestionamento na saída para o feriado. Após a afirmação, o âncora da Band disse que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), deveria investigar notícias falsas na TV, pois não estava chovendo.

Os apresentadores dos principais jornais policiais da TV tiveram um embate ao vivo no feriado desta quinta-feira, 2. José Luiz Datena , da Band, e Luiz Bacci , da Record, chamaram atenção dos telespectadores com indiretas durante a cobertura das chuvas em São Paulo.

"Eu acho que o Alexandre de Moraes, que combate fake news na rede social, deveria combater fake news em televisão também. Ele iria pegar muita gente."



Ih, rapaz... https://t.co/z5fx2R3NO7 pic.twitter.com/vL5ENL6Wl3 — Renan (@renanz__) November 1, 2023

Após a indireta do concorrente de audiência, Bacci mostrou imagens feitas de um helicóptero ao vivo com as chuvas da zona norte em São Paulo.

"E pode chorar, espernear, espalhar mentira, mas quero agradecer ao Brasil pela gigante audiência. É massacre todo dia! O Brasil escolheu o menino de ouro! O resto? É chororô", disse Bacci.