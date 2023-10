5 dicas para melhorar a rotina do sono do bebê

Especialista explica como objetos em excesso no quarto podem afetar negativamente a hora de dormir

Uma noite bem dormida é crucial para o desenvolvimento físico e mental das crianças . O exagero desses objetos no quarto pode levar a distrações, tornando difícil para o bebê relaxar e adormecer profundamente. Mas o que fazer para mudar esse padrão de sono irregular, que não apenas afeta o desenvolvimento do bebê, mas também tem um impacto significativo na qualidade de vida da família como um todo?

No entanto, essa abordagem bem-intencionada pode prejudicar o sono das crianças. E os excessos podem ser desde brinquedos até luzes e almofadas, aparelhos audiovisuais e ar-condicionado com temperaturas desregulares, por exemplo.

O ambiente tem um papel crucial no sono saudável dos bebês. Com a crescente preocupação dos pais em oferecer o melhor para seus filhos, muitos quartos têm se transformado em verdadeiros parques de diversões, repletos de brinquedos e estímulos visuais.

A educadora e consultora materno infantil, Eliana Dias, enfatiza a importância de criar um ambiente propício para o sono. “Manter o quarto do bebê simples e livre de excessos, controlar a iluminação e a temperatura, além de estabelecer uma rotina de sono consistente, são passos fundamentais para garantir noites tranquilas e restauradoras para toda a família”, afirma.

A decoração do quarto do bebê deve ser pensada com cuidado para não prejudicar o sono (Imagem: Ground Picture | ShutterStock)

Passos para uma boa noite de sono

A seguir, veja algumas dicas que podem tornar as noites mais tranquilas e colaborar para o sono das crianças:

1. Simplicidade é a chave

Reduza o número de brinquedos e objetos decorativos no quarto do bebê para minimizar estímulos visuais que possam interferir no sono.

2. Controle da luz

Use cortinas blackout para bloquear a luz excessiva durante a noite e mantenha o ambiente escuro para criar um ambiente propício ao sono.

3. Regule a temperatura

Mantenha a temperatura do quarto confortável e use roupas adequadas para o clima, evitando o uso excessivo do ar-condicionado.