Bilionário fecha Fernando de Noronha para casamento e tem até Bill Gates como convidado

O bilionário brasileiro Henrique Dubugras, de 27 anos, fechou o Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha, para o seu casamento. A cerimônia, com 400 convidados, será realizada neste sábado, 7. No entanto, o evento já dura quatro dias. Entre os convidados, estaria o fundador da Microsoft, Bill Gates.

As informações sobre o evento não são confirmadas porque os fornecedores e funcionários que irão trabalhar no evento assinaram um termo de sigilo, proibindo a divulgação de informações.



Bilionário fecha Fernando de Noronha para casamento: Quem são os noivos?



Henrique Dubugras é um empresário criador da startup de cartões de crédito corporativos Brex, em 2017. Ele tem 27 anos e apareceu na lista de novos bilionários da revista Forbes no ano passado. A empresa foi avaliada por investidores em US$ 12,3 bilhões, cerca de R$ 62,5 bilhões.



A noiva é Laura Fiúza, engenheira de software formada pela Universidade da Califórnia. Ela possui mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Stanford.

Casamento bilionário em Noronha: Bill Gates pode não comparecer



O empresário e fundador da Microsoft pode não comparecer ao casamento de Dubugras. O bilionário americano viaja apenas de jato, e o aeroporto de Fernando de Noronha está impedido de receber esse tipo de aeronave por estar em obras.



Operação para o evento movimentou milhões de reais

Para realizar a festa de casamento, o casal movimentou milhões de reais e várias empresas conhecidas.

O aluguel do Forte dos Remédios, onde será realizada a cerimônia é estimado em R$ 100 mil. As principais pousadas de Fernando de Noronha estão com 100% de ocupação, hospedando os noivos, convidados e profissionais que estão atuando no casamento.