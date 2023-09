Vera Fischer revela que não se depila: ‘Tenho tudo loirinho’

A atriz, que esteve em Fortaleza no início do mês de setembro com a peça “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito”, falou que não se depila há cerca de 20 anos. “Tenho tudo muito loirinho, então, pra quê [depilar]? Eu gosto, acho tesudo pelos”, afirma.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Vera Fischer ainda reforça que a escolha de não se depilar é um gosto pessoal e rebate: “Agora, cada um acha o que quiser achar.”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui