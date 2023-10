No Dia Mundial do RBD, Alfonso Herrera parabeniza vitória do Fortaleza

Um momento inusitado surpreendeu os fãs da banda mexicana RBD. O ator Alfonso Herrera, ex-integrante do grupo, comemorou a vitória do Fortaleza em uma publicação no Twitter/X.

O time conquistou a vaga na final da Copa Sul-Americana, em jogo realizado no Castelão na noite de terça-feira, 3, contra o Corinthians. Primeiro clube nordestino a ser finalista do torneio que reúne os times de futebol da América do Sul, o Fortaleza realizou um feito histórico.

Após a vitória, o Fortaleza comemorou a conquista em publicação no Twitter/X e recebeu os parabéns de Alfonso Herrera com emojis de palmas. Em resposta ao artista mexicano, o time do Leão do Pici escreveu: “Yo digo ‘laion’ y tu dices ‘no hay jeito’”, parafraseando o refrão da música “Rebelde”, do RBD.