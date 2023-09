Mileide Mihaile se irrita com pergunta de seguidor sobre gravidez

A empresária e influencer Mileide Mihaile se irritou com os seguidores após perguntarem sobre uma futura gravidez. Em publicação no story do Instagram na tarde desta quinta-feira, 28, a maranhense disse que questionamentos desse tipo “ferem as pessoas”.

“Você está grávida?”, perguntou um seguidor. Irritada, a empresária respondeu: “Não estou grávida, por que vocês estão me enchendo com isso o tempo todo?". Mileide já é mãe de Yhudi, de 12 anos de idade, fruto do casamento com o cantor Wesley Safadão.

Em uma outra pergunta sobre gestação, um seguidor comenta que a idade dela “já está no limite” e sugere que a ex-participante de A Fazenda não planeje ter outro filho quando “já estiver velha”.