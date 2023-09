Alexandre Pato e Rebeca Abravanel esperam primeiro filho, diz site

Com seis filhas, este será o 14º neto de Silvio Santos. A apresentadora Rebeca Abravanel, é a filha número 5 do dono do SBT

O casal ainda não confirmou a informação oficialmente. Mas a irmã de Rebeca, Patrícia Abravanel, comentou a publicação do jornalista: “Só você mesmo, Leo! Não sei como você consegue saber de tudo! Rsrs Viva o Baby #AleBeca!!!”, escreveu Patrícia. Rebeca também reagiu com emojis de fé e coração.

Pato e Rebeca estão juntos desde 2018 e, em 2019, se casaram formalmente. O casal morava nos Estados Unidos, onde o jogador atuava pelo Orlando City. Eles retornaram ao Brasil no último mês de maio, depois que o atleta foi transferido para o São Paulo FC.