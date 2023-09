Paula Fernandes anuncia fim do namoro com empresário

A cantora Paula Fernandes anunciou o fim do relacionamento com o empresário Rony Cecconello. A informação foi confirmada pela própria artista em publicação no Instagram nesta segunda-feira, 25.

Solicitando privacidade pela situação, Paula detalhou que a divulgação do fim do relacionamento se deu “em respeito a todas as pessoas que me querem bem”. A cantora e o empresário estavam juntos desde 2019.



Em publicação conjunta no Instagram, nesta segunda-feira, 25, Sandy Leah e Lucas Lima anunciaram o fim do relacionamento de 24 anos.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, escreveram.

Os dois afirmam que não teve brigas nem mágoas, e comentam que, apesar do fim do casamento, seguirão com “respeito e amizade infinita".

