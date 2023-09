Trecho de carta de Frida Khalo após traição de Diego Rivera viraliza

Conhecidos pelo seu relacionamento conturbado, Frida Khalo e Diego Rivera protagonizaram umas das histórias de amor mais inexplicáveis já conhecidas. Nos últimos dias, uma carta de Frida Khalo para Diego após uma traição veio à tona nas redes sociais. Na declaração, Frida indagava: “Como você consegue seduzir tantas mulheres sendo tão feio?”.

No trecho divulgado, a suposta carta escrita por Frida revela a dor da traição com a irmã da artista. "Não tenho medo da dor, e você sabe disso. Ela é quase inerente a mim, mas confesso que sofri, e muito, quando você me traiu, a cada vez que você me traiu, não só com a minha irmã, mas com tantas outras mulheres. Como elas se deixaram enganar por você?".