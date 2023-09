No Limite: reality não tem previsão para ser renovado em 2024, diz portal

O programa "No Limite" não deve ter uma nova temporada em 2024. De acordo com informações divulgadas pelo portal Folha de S. Paulo, nesta sexta-feira, 1°, a Globo "não tem previsão de continuar com o reality show no próximo ano".

A emissora havia voltado a exibir o programa em 2021, sob o comando do apresentador André Marques. Já no ano seguinte, o ex-BBB e atleta paralímpico Fernando Fernandes foi quem passou a apresentar o reality de sobrevivência.

Nessa semana, a emissora teria confirmado, em nota enviada a Folha de S. Paulo, que ainda não tem previsão de continuar com a atração no próximo ano. De acordo com o portal, dentre os fatores que levaram ao cancelamento do programa está a baixa audiência registrada nas últimas três edições produzidas.