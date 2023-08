Maíra Cardi usa em casamento joias de mais de R$ 3 milhões

Aliança usada por Maira Cardi no casamento com Thiago Nigro foi levada em carro-forte; joia é avaliada em R$ 3 milhões

Na cerimônia realizada na terça-feira, 29, as alianças do casal foram feitas sob medida e o anel que será usado por Maíra possui mais de 200 diamantes cravejados . A joia, inclusive, foi entregue por um carro-forte.

De acordo com o joalheiro Marcello Campos, responsável pelas joias utilizadas pelo casal no evento, a coach usou adereços avaliados em mais de R$ 3 milhões.

Segundo a assessoria de imprensa da Marcello Campos Joias, Thiago Nigro revelou que as peças foram o maior investimento que o influenciador de finanças já fez, pois “envolve um valor emocional”.



Maíra Cardi e Thiago Nigro se casam em segredo e proíbem celulares

O casal de influenciadores Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, se casaram na noite desta terça-feira, 29, em uma cerimônia privada e intimista no interior de São Paulo. O evento de 80 convidados tinha como regra a proibição do uso de celulares. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias.

Segundo ele, o casamento teve uma seleção cuidadosa de quem estaria presente, optando apenas por pessoas próximas ao casal. A única celebridade na lista de convidados foi Biah Rodrigues, esposa do cantor de sertanejo Sorocaba.

