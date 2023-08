Reynaldo Gianecchini não consegue namorar desde Marília Gabriela

O ator Reynaldo Gianecchini revela que só teve um relacionamento após término com Marília Gabriela, em 2006

Considerado um dos mais cobiçados atores na década de 2000, Reynaldo Gianecchini sempre manteve sua vida pessoal longe dos holofotes. Seu único relacionamento conhecido pela mídia foi com a apresentadora Marília Gabriela, com quem esteve junto de 1998 até 2006.

“Desde então não tive mais. Acho que tem que ser um encontro. Sou um cara muito independente. Está tudo bem estar sozinho. Valorizo estar solteiro”, afirmou o ator de 50 anos de idade, em entrevista ao programa de entrevistas “Café com Mussi”.

Reynaldo Gianecchini revelou ao ex-BBB Rodrigo Mussi que, após o fim do casamento com Marília Gabriela, só teve um “relacionamento forte”. “Sempre fui de me relacionar muito, mas depois da Marília foi difícil. Estou solteiro já faz um tempão”, conta.