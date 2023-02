Bad Bunny e Kendall Jenner estão juntos; afirma site

Um novo casal de celebridades foi flagrado juntos. A modelo e influencer Kendall Jenner e o cantor porto-riquenho Bad Bunny, foram vistos à noite saindo do mesmo restaurante em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

Dias antes, o artista mais ouvido do Spotify em 2022 foi visto aos beijos com uma mulher semelhante a Kendall. Pouco tempo depois, o portal de entretenimento DeuxMoi confirmou que a mulher vista com Bad Bunny era mesmo a irmã de Kim Kardashian.

Na última quinta-feira, 16, o possível casal foi visto em uma festa em Los Angeles e ficaram juntos durante toda a noite. “Kendall saiu do clube, entrou no carro dela, dois minutos depois eles pararam o carro de Bad Bunny”, detalhou o programa de podcast do DeuxMoi.

Kendall Jenner, de 27 anos de idade, está solteira desde novembro do ano passado. A modelo estava em um relacionamento com o jogador de basquete Devin Booker. Já Bad Bunny, de 28 anos, tem um relacionamento com uma modelo desde 2017, conforme afirmam fontes próximas.



