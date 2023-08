Jade Picon passa por cirurgia plástica e explica decisão aos fãs

A influenciadora Jade Picon, 21, passou por uma cirurgia de implante de silicone nos seios e informou aos fãs via redes sociais, nesta quinta-feira, 10. A ex-BBB deixou um vídeo gravado revelando detalhes da decisão.

A atriz explicou que a escolha por uma vida saudável com treino e práticas de esportes trouxe mudanças positivas para seu corpo, mas uma única alteração a teria incomodado: a diminuição do seios.

“Eu sempre tive um estilo de vida saudável. Comecei a me dedicar mesmo aos treinos em 2018. Eu tinha 17 anos. E, assim, os esportes, os exercícios, só me trouxeram coisas boas, maravilhosas, para minha vida. A única mudança que me trouxe em todos esses anos e que já me incomoda há anos… É que perdi muito volume do meu peito. Eu ‘sequei’ e acabei perdendo o volume de peito que eu tinha. Sinto falta de ter o que eu tinha antes”, disse a influenciadora.

“Pensei muito, esperei anos o momento certo, e eu acredito que seja agora. Visitei muitos profissionais, esperei o momento certo e decidi colocar prótese de silicone, algo bem natural, para eu recuperar o que eu tinha antes, que era o que eu gostava”, acrescentou.

Afastamento das redes sociais

Durante o mês de agosto, Jade ficará afastada dos holofotes, conforme explicou em vídeo. A atriz afirmou que irá focar em seus projetos e se recuperar da primeira cirurgia. Sendo uma das maiores influenciadoras do País, Jade disse ainda que não irá divulgar o processo de recuperação para não influenciar ninguém .

“A atitude mais madura que eu posso ter, sabendo de toda a responsabilidade que eu tenho, é dizer que não vou mostrar processo, não vou mostrar recuperação… Nada que possa influenciar alguém a fazer o que eu estou fazendo. Porque estou aqui há anos, sei do impacto que as minhas ações têm na vida de quem me acompanha e admira. E esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês. Cirurgia é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com responsabilidade”, completou.