Homem sai de fórum dando piruetas após conseguir divórcio em MG

Um homem de 49 anos foi flagrado por câmeras de segurança no momento em que demonstrava grande felicidade em um fórum de Contagem, Minas Gerais. De acordo com o G1 Minas Gerais, o caso aconteceu na última segunda-feira, 10, após o caminhoneiro sair do prédio dando piruetas depois de conseguir se divorciar da, agora, ex-esposa.

Nas imagens, é possível ver o homem cumprimentando funcionários do fórum, além de dar pulos e fazer “estrelinhas” na rampa de acesso ao local. O homem, que não teve a identidade revelada, ainda irá completar 50 anos de idade esta semana.

Leia Mais Rio recebe exposição sobre a obra provocadora do artista Banksy

Regulamentado serviço de saneamento em região de vários municípios

Pandemia de Aids pode acabar até 2030, diz estudo das Nações Unidas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao G1, o homem ainda conta os bastidores da comemoração. “Eu passei por dias muito difíceis. Eu estava sozinho no fórum, sem advogado. Fui com fé que iria dar tudo certo. Aí dei umas estrelinhas de tanta felicidade. Depois fui até uma distribuidora de bebidas tomar uma cervejinha pra celebrar”.

Apesar de ter conseguido o divórcio em Contagem, onde nasceu, o caminhoneiro hoje trabalha em São Paulo e afirma que a separação oficial, para além do status, pode ajudar na realização de sonhos, como a compra de uma casa.