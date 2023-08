Zeca Pagodinho será homenageado com estátua de bronze no Rio

Zeca Pagodinho irá receber estátua de bronze por suas ações e feitos em Xerém, no Rio de Janeiro; homenagem ao cantor será inaugurada em setembro

Uma das principais referências do pagode brasileiro, Zeca Pagodinho irá receber uma homenagem em Xerém, distrito do Rio de Janeiro. O presente dado ao cantor é uma estátua de bronze, que será inaugurada no dia 23 de setembro.

De acordo com a prefeitura da cidade, a homenagem celebra os feitos e ações desenvolvidas por Zeca Pagodinho em Duque de Caxias, bairro carioca onde morou por anos e criou seus filhos.

No local, o artista fundou o Instituto Zeca Pagodinho, em meados de 1999, escola de capacitação e desenvolvimento artístico e cultural para as crianças e jovens da região de Xerém

Considerado “embaixador da cultura da Baixada Fluminense pelo mundo”, a estátua de bronze irá eternizar a vida e carreira do cantor e compositor brasileiro, considerado um dos maiores nomes do samba nas últimas décadas.

Zeca Pagodinho anuncia turnê internacional em 2023

O cantor Zeca Pagodinho realizar uma turnê internacional com shows marcados em países da Europa, além dos Estados Unidos e Canadá.