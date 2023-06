Zeca Pagodinho anda de metrô pela primeira vez: 'Sonho realizado'

O cantor Zeca Pagodinho andou pela primeira vez de metrô e compartilhou um vídeo do momento. As imagens publicadas na noite da segunda-feira, 6, mostram o pagodeiro testando o serviço público no metrô de Los Angeles. Zeca se apresenta na cidade estadunidense ainda nesta semana.

"Existe uma primeira vez pra tudo! E hoje, em Los Angeles, foi a estreia do Zeca Pagodinho a bordo de um metro. Será que vai virar rotina?", dizia a legenda do vídeo compartilhado.

O vídeo começa com o artista já sentado e todo feliz em um dos assentos do vagão. O restante dos registros mostram uma "retrospectiva" até que o cantor chegasse ali. O pagodeiro aparece descendo uma escada rolante, comprando a passagem e passando em uma catraca animado. Ao entrar no transporte ele comemora: "Cheguei. Tamo chegando, consegui. Sonho realizado, andei no metrô", afirmou o artista.

Confira o vídeo:

Existe uma primeira vez pra tudo! E hoje, em Los Angeles, foi a estreia do Zeca Pagodinho a bordo de um metrô Será que vai virar rotina? pic.twitter.com/irYSpNWlQU June 5, 2023

