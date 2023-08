Zoológico chinês nega que ursos são pessoas fantasiadas

O zoológico de Hangzhou, localizado no leste da China, precisou emitir uma nota explicando que os ursos-malaios que são mantidos nele não são humanos fantasiados. O comunicado foi feito após um vídeo, que mostrava um urso da espécie apoiado nas patas traseiras observando os visitantes, viralizar.

Após a divulgação do vídeo, rumores que afirmavam que o animal era na verdade um humano fantasiado começaram a surgir. Os internautas questionaram como o urso conseguia ficar de forma tão ereta sobre as próprias patas.

Outro fator apontado pelos usuários foi o acúmulo de pele na região de seus quadris. Segundo as especulações, era semelhante a uma fantasia de urso mal ajustada no corpo humano.

Entretanto, o zoológico se pronunciou por meio de suas redes sociais afirmando que os ursos não eram pessoas fantasiadas e que os internautas não entendiam a espécie. “Quando se trata de ursos, a primeira coisa que vem à mente é uma figura enorme e um poder surpreendente... Mas nem todos os ursos são gigantes”, escreveu o zoológico.

A publicação ainda traz detalhes sobre a espécie. De acordo com as informações, os ursos-malaios medem aproximadamente 1,3 metros de altura quando apoiados nas patas traseiras, sendo a menor espécie de ursos do mundo. Sua altura de pé representaria menos da metade do tamanho dos ursos pardos.

Eles também são conhecidos como ursos-do-sol e são nativos das florestas tropicais do Sudeste Asiático. Atualmente, essa espécie de urso está ameaçada de extinção.

Uma especialista do zoológico de Chester, Reino Unido, Ashleigh Marshall, disse à BBC que o animal do vídeo é “definitivamente um urso de verdade” e que a pele acumulada é uma característica normal e importante da anatomia deles.