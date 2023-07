Malala brinca em foto com marido: ‘Essa Barbie tem um Nobel’

A ativista assistiu ao filme da boneca e postou uma foto ao lado do esposo nas redes sociais, brincando com a frase nos pôsteres de divulgação do longa

Vestida na “onda rosa” da Barbie, a ativista e vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014, Malala Yousafzai, compartilhou em suas redes sociais neste domingo, 30, um registro ao lado do marido. Na ocasião, o casal posou no cenário de caixa da boneca do filme e Malala colocou sua premiação na brincadeira.

“Essa Barbie tem um prêmio Nobel. Ele é apenas o Ken", escreveu a ativista na legenda em referência ao pôster de divulgação do filme. A frase, que virou meme entre o público, também viralizou a postagem de Malala com o esposo, o indiano Asser Malik.

No Instagram, a co-fundadora do Malala Fund completou que os dois amaram o longa-metragem. “Foi muito engraçado e reflexivo. Eu espero que essa legenda não machuque todos os Kens tanto quanto o Ken do filme”, disse.

Os usuários também entraram na brincadeira, incluindo comentários como “essa Barbie inspira todas as outras Barbies”, “icônico” e “legenda do ano”.

This Barbie has a Nobel Prize He’s just Ken pic.twitter.com/Ljbqdfpgfd — Malala Yousafzai (@Malala) July 30, 2023

A ativista paquistanesa Malala Yousafzai ficou conhecida após sofrer um atentado do grupo fundamentalista Talibã em 2012. A jovem foi baleada e precisou passar por uma operação de cinco horas para a remoção do objeto.

Em 2014, aos 17 anos, tornou-se a pessoa mais jovem a receber um Prêmio Nobel, o que inspirou a continuidade de seu trabalho atual pela luta ao direito à educação para meninas e mulheres ao redor do mundo.

Veja o trailer do filme “Barbie”, dirigido por Greta Gerwig, que já alcançou o recorde de maior pré-estreia da Warner Bros. Brasil.

Confira trailer direto no YouTube