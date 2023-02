Violência: Titi Muller é proibida de falar de ex-marido e família

Justiça proíbe a apresentadora Titi Muller de falar sobre o ex-marido e sua família; Tomas Bertoni, do Scalene, é filho de ex-ministro da Justiça

Titi Muller está sendo impedida de falar sobre o ex-marido, o músico Tomas Bertoni, e sua família nas redes sociais. A liminar foi concedida ainda em setembro de 2022, e só foi divulgada na semana passada, durante participação da apresentadora no videocast “Desculpa alguma coisa”.

Na ocasião, Titi explicou sobre a liminar e detalhou que, caso cite Tomas Bertoni ou algum de seus familiares, ela será multada. “Isso é absolutamente inconstitucional. Enfim, eu estou aí sob mordaça”, conta.

Tomas Bertoni é filho de Torquato Jardim, ex-ministro da Justiça durante o Governo Temer. Ele e o irmão, Gustavo Bertoni, juntamente com dois amigos, formaram a banda brasiliense Scalene. Tomas e Titi foram casados de 2019 a 2021 e têm um filho de três anos de idade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No processo de divórcio ocorrido em 2021, o músico assumiu que violentou de forma física, verbal e psicológica Titi, até mesmo na época em que ela estava grávida.

“Nós estamos falando de uma pessoa que está em situação de violência. Ela tem algumas ações, não é só uma ação e nós estamos atuando nessa ação que está investigando violência doméstica narrada pela nossa cliente, bem como uma ação cível, vinculada às violências que também foram narradas pela vítima”, explicou a advogada de Titi, Ana Carolina Fleury, em entrevista ao GloboNews.

Sobre a liminar que proíbe a apresentadora de falar sobre Tomas, ela foi cedida para “assegurar a imagem e integridade moral” do músico. Durante a pandemia de covid-19, Titi foi às suas redes sociais comentar sobre a falta de responsabilidade do ex-marido nos assuntos parentais e o descaso na criação do filho.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags