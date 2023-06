Esposa de Stênio Garcia briga com SBT após resultado de harmonização

Marilene Saade se revoltou com apresentadores do "Fofocalizando" após críticas ao resultado da harmonização facial de Stênio Garcia

Marilene Saade, esposa de Stênio Garcia, protestou contra os apresentadores do “Fofocalizando”, programa do SBT, após o resultado da harmonização facial do ator viralizar nas redes sociais.

Na tarde desta quarta-feira, 14, a atriz recebeu a equipe do programa em sua residência e reprovou as reações dos apresentadores com o novo visual do marido. Na ocasião, o jornalista Leo Dias comentou que o procedimento realizado por Stênio “não ficou natural”, o que revoltou Marilene.

“Vou bater em vocês. Vou massacrar vocês. Vou, sim! Vou massacrar num grau que vocês não têm noção. É um absurdo vocês entrarem, invadirem minha casa para o cara me destratar. Eu sou o quê? Estou doente, operada. Eu vou falar com o Silvio Santos!”, afirmou a atriz durante o programa ao vivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Marilene Saade detalhou que o rosto de Stênio Garcia “ficou maravilhoso” logo após a harmonização realizada no início do mês de junho. A esposa do ator contou que o inchaço visto no programa de terça-feira, 13, foi ocasional, que surgiu após o ator tomar remédios devido a uma contusão durante a realização de atividades físicas.

“Ele foi malhar e teve uma contusão, pinçou o nervo ciático enquanto fazia agachamento com peso. Ele ficou todos esses dias tomando doses altas de cortisona, por isso o rosto dele ficou inchado. Ele sempre incha e fica com cara de lua quando toma cortisona. Não tem nada a ver com os procedimentos”, explicou.

AGORA: Esposa de Stênio Garcia disse ao vivo que iria ‘bater’ nos apresentadores do Fofocalizando no SBT: “Vou massacrar vocês.”



pic.twitter.com/IwjPzaHf2f — CHOQUEI (@choquei) June 14, 2023

Stenio Garcia mostra harmonização facial na TV e choca web

O ator Stênio Garcia passou por uma revolução no visual. Ele aceitou o desafio do programa "Fofocalizando", do SBT, e fez uma harmonização, cujo resultado foi divulgado ao vivo na terça-feira, 13. A mudança foi tanta que o artista, os apresentadores e, claro, a web ficaram chocados.

Após a revelação, Stênio se mostrou feliz com o resultado. “Bastante renovado. É incrível! Eu tô me vendo agora pela primeira vez. É impressionante!”, disse o famoso, ao se deparar com sua imagem nas câmeras do SBT.

Harmonização facial de Stênio Garcia foi revelada no Fofocalizando #FofocalizandoNoSBT

pic.twitter.com/9QsvBVfg83

— Brenno De Moura  (@mbrenno_) June 13, 2023

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui