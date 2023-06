Casamento às Cegas: Edição brasileira poderá ganhar versão LGBTQ+

Um dos reality shows mais populares nas plataformas de streaming, “Casamento às Cegas: Brasil” poderá ganhar uma versão com casais LGBTQ+. A afirmação foi compartilhada por Cassia Dian, diretora do programa brasileiro, em entrevista ao portal Metrópoles.

Com terceira temporada lançada no início de junho, “Casamento às Cegas: Brasil” segue entre as 10 produções mais assistidas na plataforma da Netflix. O reality tem apresentação do casal Camila Queiroz e Klebber Toledo.

A diretora comentou que uma versão do “Casamento às Cegas” para casais homoafetivos é bastante solicitada nas redes sociais e que, em algum momento, poderá ser realizada.

No entanto, Cassia explicou que um programa voltado para LGBTQIA+ teria que ser adaptado, já que a proposta original é separar os homens das mulheres para se encontrarem em cabines individuais.

“No caso de um programa para casais homoafetivos, por exemplo, lá eles ficariam todos juntos e já poderiam começar algo ali mesmo. Isso quebra uma das premissas do formato, que é a de escolher alguém às cegas. (...) Teríamos que adaptar o formato que temos hoje”, declarou.



