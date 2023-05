Ivete Sangalo brinca sobre possível show da Beyoncé em Salvador

Ivete Sangalo comenta sobre possível show de Beyoncé em Salvador; a cantora estadunidense está com shows no Brasil previstos para ocorrer em 2024

A notícia de que Beyoncé estará de volta no Brasil em 2024, conseguiu mexer com as emoções dos fãs da cantora que aguardam por seu retorno desde a última passagem da artista no Brasil, em 2013, durante o Rock in Rio.

Com isso, foram questionar Ivete Sangalo, que já dividiu os palcos com a cantora estadunidense há 13 anos, em um show realizado no Parque de Exposições, em Salvador. No Story do seu Instagram, a mãe de Marcelo, Helena e Marina "debochou" da situação.

"Ivete, é a senhora que vai trazer Beyoncé ano que vem para Salvador?", perguntou um seguidor. Com o bom humor, a baiana de Juazeiro brincou: "Mulher, eu estou ligando para ela, mas está dando na caixa...".

Ainda não há datas nem cidades confirmadas que vão receber os shows de Beyoncé no Brasil.



