Além da Netflix: conheça streamings que não cobram por compartilhamento de senhas

A Netflix anunciou uma nova política para o compartilhamento de contas da plataforma no Brasil. Em comunicado divulgado nessa terça-feira, 23, a empresa informa que uma conta só pode ser dividida com pessoas que moram na mesma residência.

Netflix, Disney+ e Prime Video têm lançamentos do fim de semana; CONFIRA



Quem compartilha a conta com pessoas que não moram na mesma residência, começaram a receber um e-mail sobre a cobrança de uma taxa extra. Para cada assinante extra, teria que ser pago R$ 12,90/mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Não só de Netflix é feito o mundo dos filmes e séries em casa. Cada serviço de streaming tem políticas próprias para o compartilhamento de contas. Para alguns é necessário uma autorização por e-mail, um convite ou apenas passar a senha.

Para ajudar, O POVO separou uma lista com streamings além da Netflix que estão presentes no Brasil e compartilham contas, trazendo também suas regras.

HBO Max

O serviço de streaming chegou ao Brasil em junho de 2021, substituindo o HBO Go. De acordo com informações presentes no site da plataforma, cada conta pode ter até cinco perfis e é possível acessá-la de diferentes dispositivos. Basta ter e-mail e senha.

Porém, o número de transmissões simultâneas é limitado, variando entre os planos de assinatura disponíveis. Os dispositivos que acessam podem ser gerenciados nas configurações.

Planos: Os valores variam entre R$ 19,90/mês e R$ 27,90/mês. É preciso consultar qual conteúdo e tempo de assinatura de cada um

Globoplay

Para compartilhar sua conta do Globoplay é preciso seguir algumas etapas. Você precisa adicionar a pessoa como sua dependente, mas essa parte não é feita pelo aplicativo da plataforma de streaming.

Será preciso acessar sua conta Globo pelo site e procurar a aba “Família”. Ao clicar nela, você adicionará um novo membro digitando o e-mail de quem deseja. Um convite será enviado para a pessoa e ela deve aceitar no prazo.

Cada pessoa do grupo familiar terá seu perfil e senha próprios para assistir. O titular da família pode retirar a qualquer momento um membro que foi adicionado anteriormente.

Planos: O Globoplay oferece diversas opções de planos e preços. Os valores podem variar entre R$ 19,90/mês e R$77,90/mês

Rede Globo vence processo contra ex-ator por 'abandono de papel'; ENTENDA



Star+

O Star+, ou Star Plus, chegou ao Brasil em agosto de 2021. Ele oferece a possibilidade de criar até sete perfis em uma conta, segundo informações do streaming. Ele também permite que quatro telas assistam ao mesmo tempo.

Seu compartilhamento segue o mesmo que o da HBO Max: basta passar o e-mail e a senha para quem deseja.

Planos: A plataforma de streaming oferece três tipos de planos com variados preços. Os valores variam de 40,90/mês a R$59,90/mês

Prime Video

O compartilhamento pode ser feito de duas formas: fornecendo a senha ou adicionando membros por meio do Amazon Household.

Para o primeiro, uma confirmação será enviada para o titular da conta. Ele deverá autorizar o acesso do novo dispositivo ao perfil. Lembrando que o Prime Video permite que até seis contas sejam criadas.

Para compartilhar pelo Amazon Household é preciso entrar no site da Amazon. As etapas a serem seguidas são simples: você primeiro irá informar se o membro que está sendo adicionado é uma criança, adolescente ou adulto. Após isso, você só precisa colocar o nome e endereço de e-mail da pessoa, ou criar um perfil.

Planos: Assim como as outras, varia entre o tipo de assinatura escolhido. O mensal é a partir de R$ 14,90 e o anual é a partir de R$ 9,92/mês

Disney+

É preciso ter cuidado com o compartilhamento de contas desse streaming. Ele é permitido, mas de preferência com pessoas que moram na mesma residência que você. Caso a conta seja acessada por muitos dispositivos fora daquele local, a empresa pode identificar como fraude.

Para partilhar sua conta, basta informar seu e-mail e senha para quem deseja.

Planos: Com três tipos de planos, os valores podem ir de R$ 33,90/mês a R$ 59,90/mês

Crunchyroll

Crunchyroll é uma plataforma de streaming de animes. Ela possui os mais variados títulos do gênero para seus assinantes. Para compartilhar a senha da sua conta dessa é simples. Basta informar seu usuário e senha para quem deseja dividir.

Planos: Os preços variam de R$ 14,99/mês a R$ 19,99/mês. Eles também oferecem um plano anual de R$ 199,99

CONHEÇA Débora Santos, ilustradora cearense indicada a prêmio internacional



Lionsgate+

Ele chegou inicialmente ao Brasil com nome de Starzplay, mas em 2022 mudou seu nome para Lionsgate+. Seu compartilhamento de conta é similar ao da Star+ e Disney+, basta fornecer seu e-mail e senha para quem você quiser compartilhar.

Planos: A partir de R$ 14,90/mês

Paramount+

Como a maioria das outras plataformas, para compartilhar sua conta da Paramount+ basta fornecer seu login e senha para a pessoa que você quiser. A quantidade de telas simultâneas varia de plano para plano.

Planos: Os valores podem ir de R$ 14,90 em um dos planos mensais a R$ 178,90 no plano anual