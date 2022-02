Jake Gyllenhaal fala sobre música de Taylor Swift: "nada a ver comigo"

Em entrevista para a revista Esquire, o ator Jake Gyllenhaal comentou sobre a música "All Too Well", da cantora Taylor Swift

Quando Taylor Swift lançou o curta-metragem da música “All Too Well”, o nome de Jake Gyllenhaal se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. A produção audiovisual, baseada nas experiências pessoais da cantora, mostra uma jovem adulta que se relaciona com um homem mais velho. Apesar dos dois estarem aparentemente felizes no início, o relacionamento passa por muitos atritos.

Os fãs apontaram que a indireta da canção seria para o ator, que teria mantido uma relação semelhante com a artista há alguns anos. E Jake Gyllenhaal havia permanecido em silêncio nos últimos meses até ser questionado pela revista estadunidense Esquire.

“Não tem nada a ver comigo. É sobre seu relacionamento com os fãs. É a sua expressão. Artistas buscam experiências pessoais para inspirações, e eu não invejo ninguém por isso”, disse em entrevista publicada nesta quinta-feira, 17 de fevereiro.

Por causa da situação, o ator sofreu cyberbullying durante o período e também falou sobre o assunto. “Em algum momento, acho importante, quando os fãs ficam indisciplinados, que sintamos a responsabilidade de fazê-los serem civilizados e não permitir cyberbullying em nome de alguém”, avaliou.

Ele, entretanto, acredita que essa questão merece mais reflexões. “Isso pede por uma questão filosófica mais profunda. Não sobre qualquer indivíduo em si, mas uma conversa que nos permita examinar como podemos – ou devemos, até mesmo – assumir a responsabilidade pelo que colocamos no mundo, nossas contribuições para o mundo. Como provocamos essa conversa?”, refletiu.



