Cearense encontra Kate Middleton e sai no perfil da monarquia; vídeo

A cearense Kariny Marcelino viralizou nas redes após gravar um vídeo com Kate Middleton, princesa de Gales, e sair no perfil oficial no Instagram da família real britânica. O encontro aconteceu no domingo, 7 de maio, enquanto membros da monarquia cumprimentavam o público presente no entorno do Castelo de Windsor, na Inglaterra.

Kariny estava entre o público e viu a princesa de Gales se aproximar e conversar com pessoas que estavam na área celebrando a coroação do Rei Charles. A cearense registrou todo o encontro em vídeo. "Oi, Kate, eu sou do Brasil", disse Kariny. "Oi, prazer em te conhecer. Você veio para a coroação?", perguntou Kate. "Eu vi para estudar inglês", explicou a cearense.

Kariny está na Inglaterra há uma semana e celebrou a oportunidade de ter ido para o país no período da coroação do novo rei. “Eu tô emocionada com tudo que tô vivendo aqui. Só Deus sabe o quanto Londres era sonho da minha vida! Tem uma semana que estou aqui e tenho vivido intensamente! Hoje eu acordei cabisbaixa, quase não ia a Windsor, mas criei formas e fui, e que bom que fui. Obrigada por tudo, Deus”, escreveu nos stories do Instagram.

Além de ter encontrado e conversado com a princesa, Kariny também teve sua foto publicada em um carrossel de fotos no Instagram da família real britânica. Depois ela também compartilhou fotos e vídeos em seu perfil.

Confira os registros:

