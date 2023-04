Sephora Fortaleza: Cearenses chegam 5 da manhã para inauguração

Centenas de pessoas foram para a inauguração da Sephora em Fortaleza nesta quinta-feira, 20 de abril; no shopping Riomar Fortaleza

A Sephora, rede mundial de lojas de cosméticos, inaugurou a primeira loja em Fortaleza nesta quinta-feira, 20 de abril, no shopping Riomar Fortaleza. Centenas de cearenses estiveram presentes no local durante a manhã e parte do público começou a chegar às 5 horas.

O motivo da chegada do público tão cedo é que a loja distribuiu cartões de presente no valor de R$ 150 para os primeiros 150 da fila.

Além do gift card, os cearenses foram atraídos pela presença das empresárias Mari Maria e Bruna Tavares, donas de marcas de maquiagens que levam seus nomes e que vieram para a inauguração da Sephora Fortaleza.

A loja abriu às 10 horas para receber a imprensa e influenciadoras cearenses, que puderam ver o espaço em primeira mão. Às 12h30min, Mari Maria, Bruna Tavares e Isabele Temoteo cortaram o laço em frente ao estabelecimento, representando a abertura oficial para o público.

No sábado, 22, a Sephora Fortaleza realizará a Beauty Talks, uma série de cursos gratuitos com a presença da maquiadora oficial da loja Carol Zaia, Mari Maria, Bruna Tavares e representantes de diversas marcas, como Guerlain, Dior, Benefit, Nars e mais.

Quem participar dos cursos ganhará um produto em miniatura. As inscrições são feitas através de formulário online. O evento começa às 11 horas e segue até 20 horas.

Sephora Fortaleza: Beauty Talks

Quando : sábado, 22 de abril, das 11 horas às 20 horas

: sábado, 22 de abril, das 11 horas às 20 horas Onde : Praça de Expansão, Piso L3 - Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Praça de Expansão, Piso L3 - Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Inscrições : no site da Sephora

: no site da Sephora Gratuito

