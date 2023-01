Pamonha ou maconha? Maria Beltrão confunde ao vivo no É de casa

A apresentadora do "É de Casa" da TV Globo, Maria Beltrão, viralizou nas redes após cometer um erro ao vivo no programa neste sábado, 7 de janeiro. A jornalista acabou se confundido e trocou a palavra pamonha por maconha. Logo em seguida, ela corrigiu.

O caso aconteceu após o programa exibir uma matéria com uma pamonha. "Ai, gente, esse programa está dando uma fome. Já falamos de maconha... de maconha, olha só que horror, já estão falando que estou com larica lá na internet, que horror, não é isso não", comentou Beltrão.

Rapidamente, o trecho se espalhou pelas redes sociais e a apresentadora aproveitou para brincar com a repercussão através do Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Viu? Vcs foram implicar comigo, falando disso, porque tô com muita fome, e aí eu vou e falo maconha no ar, em vez de pamonha! Minha gente, isso é maneira de entrar no trending topics?", escreveu.

Confira o vídeo:

VEJA: Maria Beltrão falando maconha ao invés de pamonha no ao vivo:



pic.twitter.com/Xqoghoz1wQ — CHOQUEI (@choquei) January 7, 2023

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags