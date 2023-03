Maiara, da dupla com Maraisa, volta com ex-namorado pela 11ª vez

Maiara e Fernando Zor estão juntos novamente. A confirmação foi feita por Fernando nesta quarta-feira, 8, em publicação feita pelo cantor no Instagram.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o sertanejo compartilhou fotos junto às mulheres de sua família e incluiu Maiara no álbum de imagens.

“Uma flor para todas as guerreiras que, apesar de tudo, permanecem de pé. Mulher, seu sobrenome é força, beleza e liberdade. Que seu universo interior transborde felicidade, luz e proteção. 08 de março é o seu dia, mas todo dia é seu dia. Amo vcs, mulheres da minha vida.”, escreveu Zor na legenda da publicação.

Fazendo dupla sertaneja com Maraisa, sua irmã gêmea, Maiara e Fernando haviam terminado o relacionamento pela 10ª vez no final do ano passado. A volta do casal já era aguardada pelos fãs dos músicos.



