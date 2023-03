Avril Lavigne recebe de Tyga corrente de diamantes de R$ 422 mil

Tyga encomendou o presente para Avril Lavigne com o joalheiro de celebridades de Nova York Eric Mavani; o colater tem 50 quilates de diamantes pretos, brancos e safiras rosas

A cantora e compositora canadense Avril Lavigne recebeu de Tyga, rapper com quem tem tido um relacionamento, um presente valioso - tanto em sentido emocional quanto em financeiro. O músico estadunidense deu à autora de hits como “Complicated” e “Girlfriend” uma corrente repleta de diamantes avaliada em US$ 80 mil - o que, na cotação atual, equivale a R$ 422 mil.

As informações foram divulgadas pelo site americano TMZ. De acordo com o portal, Tyga encomendou o presente com o joalheiro de celebridades de Nova York Eric Mavani. Ainda segundo o TMZ, o colar tem 50 quilates de diamantes pretos, brancos e safiras rosas. Avril Lavigne chegou a postar selfies exibindo o presente e apareceu em Los Angeles usando-o na última quinta-feira, 16.

O colar tem o nome da própria Avril e Tyga procurou Eric há três semanas para fazer a peça. O pedido ocorreu pouco antes de ser realizada a Paris Fashion Week. O joalheiro também já fez produtos para Kim Kardashian.

Avril Lavigne terminou o noivado com o músico Mod Sun em fevereiro. O casal estava junto desde meados de 2021, e ficaram noivos em março do ano passado, durante uma viagem à Paris, na França. Há um mês, a cantora foi flagrada com Tyga por paparazzis. Eles estavam abraçados e foram vistos saindo de um restaurante em Los Angeles, nos Estados Unidos.



