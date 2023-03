Cris Dias acusa Thiago Rodrigues de atrasar pensão do filho

Cris Dias e Thiago Rodrigues trocaram indiretas nas redes sociais. A situação aconteceu no último sábado, 11, após a jornalista cobrar o pagamento da pensão do filho ao ator.

A jornalista acusou o ex-marido de atrasar a pensão alimentícia do filho, Gabriel, de 13 anos de idade. "Estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho", escreveu em publicação no Twitter.

Cris Dias falou da dificuldade de encontrar o ator e pediu ajuda aos mais de 40 mil seguidores para encontrá-lo. "Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer para pagar a pensão do filho dele que está atrasada, por favor. Será que devo me preocupar?", ironizou.

Em outra postagem, a apresentadora esportiva questionou a atenção dada pelo ator ao menino. "Abandonar o filho em todos os sentidos não seria ofensivo?".

Bom dia! Segue o baile…nada ainda pic.twitter.com/9gal3077dN — Cris Dias (@crisdiass) March 13, 2023

"Último dia para efetuar o pagamento de pensão (que seria no 5º dia, mas sou legal). Mas mesmo com acordo jurídico, todo mês tem pedido de redução. Se tem acordo, por que não pedir redução direto na Justiça? Para que encher a cabeça da mãe solo que já cuida de tudo sozinha?", questionou.

Thiago Rodrigues rebateu e publicou em seu Instagram um comunicado negando o atraso no pagamento da pensão do filho e informou que, mesmo com dificuldades, sempre realizou o pagamento em dia.

“NÃO DEVO NENHUMA PENSÃO, NEM UM MÊS SEQUER. Se estivesse devendo há semanas, meses, não é o caso. UM DIA DE ATRASO E É ISSO QUE SE FAZ COM UMA PESSOA? Eu não posso achar isso normal! E eu pago, mesmo em alguns momentos tendo dificuldades, eu SEMPRE PAGUEI. E mesmo assim, com qualquer dia de atraso, no caso 1 dia, eu sou atacado covardemente por esta pessoa.”, declarou o ator.



