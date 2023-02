Tim Burton e Monica Bellucci estão namorando, diz revista francesa

De acordo com a revista Paris Match, Tim Burton e Monica Bellucci se conheceram em um festival de cinema e estariam juntos há quatro meses

O diretor americano Tim Burton, de 64 anos, e a atriz italiana Monica Bellucci, de 58 anos, estão vivendo um relacionamento amoroso há quatro meses, segundo edição ainda não publicada da revista francesa Paris Match.

A notícia que revela o relacionamento de Burton e Bellucci foi anunciada como capa da revista francesa para os próximos dias. De acordo com informações prévias, os dois artistas se conheceram no Festival de Cannes de 2006.

A revista conta ainda que eles teriam se reencontrado em um outro festival de cinema no mês de outubro do ano passado, quando a atriz foi foi responsável por entregar uma homenagem do evento a Tim Burton.

A Paris Match promete ainda mais detalhes sobre o relacionamento na estreia da edição que consta o casal na capa, o que deve acontecer nos próximos dias.

Tim Burton é conhecido por grandes produções cinematográficas como "A Noiva Cadáver", "Estranho Mundo de Jack", "Alice no País das Maravilhas", "A Fantástica Fábrica de Chocolate" e a mais recente série "Wandinha"; enquanto Monica Bellucci é aclamada por sua atuação em filmes como "007 - Contra Spectre", "Drácula de Bram Stoker" e "Matrix Reloaded".

