Sheila Mello relata experiência 'potente' com sexo tântrico

Ex-dançarina do grupo É o Tchan, Sheila Mello fala sobre tabus e experiências com o sexo tântrico

A dançarina Sheila Mello, ex-É o Tchan, falou em entrevista ao Gshow sobre sua experiência tântrica em retiro especial de autoconhecimento. A também influenciadora compartilhou um pouco da vivência nas redes sociais: "As pessoas não conhecem seus corpos".

Em publicação no Instagram, ela destacou reflexões sobre sua vida após o retiro: "Olhei nos olhos dos meus fantasmas e, com a força das deusas, me limpei, me nutri, cortei muitas cabeças, inclusive a minha. Cansa procurar fora, a felicidade, o amor, a segurança, a aprovação! É potente saber que o que precisamos está mais perto do que imaginamos, tá dentro! É aqui! É em nós!”.

Sobre suas experiências tântricas, ela afirmou ter sido uma experiência marcante e lamenta que seja considerado tabu atualmente. Segundo ela, as pessoas no geral não conhecem completamente seus corpos.

"É uma experiência muito potente. Infelizmente, é um tabu, as pessoas não conhecem os seus corpos, elas acabam delegando o seu prazer para outras pessoas e é uma pena. Vou investigar o meu caminho. O meu caminho é esse, de descoberta e empoderamento", contou a dançarina.

Ainda sobre a vivência com o Tantra, ela destaca que está relacionada com o autoconhecimento e a não-dependência direta de outras pessoas para sentir prazer. O Tantra é uma filosofia hinduísta que coloca a energia sexual como ferramenta de autoconhecimento.

"Não é um terreno que dá para você ir cego, você já tem muita ferramenta para pesquisar. Acho que faz sentido ter experiência, a gente abrir a mente. É um terreno maravilhoso o nosso próprio corpo e acho que a gente não pode delegar o nosso próprio prazer ao outro. Primeiro você tem que se conhecer para depois entregar o seu prazer para outra pessoa", finaliza.

