Esposa de Sorocaba defende submissão ao marido: 'Honrar líderes'

Esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues critica capa da revista Vogue com Rihanna à frente do marido. Para ela, esposas devem ser "submissas"

Biah Rodrigues, esposa do sertanejo Sorocaba, usou seu perfil no Instagram para criticar a revista Vogue britânica, que exibe Rihanna à frente de ASAP Rocky, seu namorado, que carrega o filho do casal no colo. A modelo condena a foto por supostamente negar valores de submissão ao homem em uma relação amorosa.

Na publicação de Biah, ela cita passagens da bíblia para embasar sua opinião de que uma esposa deve ser submissa ao seu marido em um matrimônio. Para a modelo, os papéis em uma relação estão sendo atualmente distorcidos.

"Meu marido é autoridade no meu lar, ele é o sacerdote, ele cuida e protege a nossa família, sim, sou submissa ao meu marido, pois o respeito e honro! Submissão significa respeitar e honrar os líderes (1 Pedro 2:13-14)", afirma Biah.

Em sequência, ela se refere aos maridos como "autoridades" para as mulheres casadas: "As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. No entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em recusar respeitosamente. É triste que hoje a sociedade tem um papel distorcido do que é submissão!"

Ainda citando a Bíblia e a suposta autoridade dos homens sobre as mulheres, ela finaliza explicando que as regras de "liderança" e servidão são válidas somente "dentro do casamento".

"A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido (Efésios 5:22-23). Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens, nem estão barradas de serem autoridades. Mas, no casamento, o marido tem uma posição de liderança", diz a modelo.

Biah rodrigues e Sorocaba vivem um relacionamento em que o marido é a autoridade, o "sacerdote" (Foto: Reprodução/Instagram )



Opinião dos seguidores

Diante de muitas opiniões opostas ao da modelo por parte de seus seguidores, Biah afirma que apenas compartilhou o que "funcionou 100%" para seu casamento".

"Se você não concorda, está tudo bem! Não estou aqui para bater boca com ninguém, tá?! Só estou repassando o que eu aprendi, e que funcionou 100% depois que eu entendi o meu papel de mulher no casamento", destaca.

