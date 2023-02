'Zona de Perigo': Léo Santana encerra maratona de 17 shows na folia

Após passagem pelos palcos cariocas e paulistas na segunda-feira, 20, o cantor baiano Léo Santana retorna a Salvador para encerrar sua maratona carnavalesca, em dose dupla. Na tarde desta terça-feira, o dono do hit "Zona de perigo" estará no Campo Grande; e já na Quarta-Feira de Cinzas estará no arrastão no circuito Barra-Ondina.

No Centro da cidade ele está à frente do projeto Léo e Elas, que reúne artistas do cenário do pagode e pagotrap feminino A Dama, Nêssa e Rai Ferreira, que ao lado do gigante, vão animar os foliões no último dia de festa. “Eu sou um apaixonado pelas mulheres e seus múltiplos talentos e trazer algumas das representantes do pagode baiano para o meu trio no carnaval de Salvador é um desejo antigo, pagode tradicionalmente foi representado por homens e de alguns anos pra cá “ELAS” começaram a se destacar na música, dando representatividade ao pagode, mostrando que música não tem gênero e nem rótulo.”, disse Léo.

No total, Léo vai somar 17 apresentações, e celebra uma conquista inédita em sua carreira: impulsionado pelo sucesso de "Zona de Perigo", ele está com nada menos do que sete músicas no Top 200 do Spotify Brasil. A faixa está em 1º lugar Brasil nas principais plataformas digitais: Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music e YouTube.

Além do hit, que soma hoje mais de 43 milhões de streams e está na posição nº 16 no Global do Spotify, Léo está no ranking da plataforma com outras seis faixas: "Áudio Que Te Entrega" (feat Mari Fernandez e Mc Don Juan), em #46; "VaPrurMim" (Di Propósito part. Léo Santana), em #85; "Tarada" (part. Ivete Sangalo e L7), na 121ª posição; "Botada Valendo", em #165; "Não Se Vá" (part. Pedro Sampaio), em #171; e "Contatinho" (part. Anitta), em #184.

