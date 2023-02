Carnaval 2023: confira como foi o primeiro dia de desfile na Sapucaí

Homenagens a Bahia e nomes do samba, como Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz, foram destaques do primeiro dia de desfile

Uma das mais tradicionais festas do mundo, o Carnaval do Rio de Janeiro conta com apresentações de doze escolas de samba do Grupo Especial nos dias 19 e 20 de fevereiro. Neste domingo, 19, seis escolas passaram pela Marquês de Sapucaí: Império Serrano, Grande Rio, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Mangueira e Salgueiro.

Os destaques do dia ficaram por conta das escolas Grande Rio, Tijuca e Mangueira. Tijuca e Mangueira homenagearam a cultura baiana, enquanto a primeira abordou a história da Baía de Todos os Santos, a segunda trouxe como tema "As Áfricas que a Bahia canta" e contou com participação da cantora Alcione.

A Grande Rio, que conquistou o Carnaval do Rio em 2022, levou para a Avenida um tributo ao cantor e compositor carioca Zeca Pagodinho, que marcou presença, além da musa Paolla Oliveira. A atriz esbanjou beleza e carisma, sendo ovacionada pelo público presente no Sambódromo.

Na mesma linha de homenagear gigantes do samba, a Império Serrano teve como mote o cantor Arlindo Cruz, que participou do desfile em uma cadeira de rodas, devido um AVC hemorrágico que sofreu em 2017.

Que horas começa o desfile nesta segunda, 20?

22h - Paraíso do Tuiuti

Início entre 23h a 23h10min - Portela

Início entre 0h e 0h20min - Vila Isabel

Entre 1h e 1h30min - Imperatriz

Entre 2h e 2h40min - Beija-Flor

Entre 3h e 3h50min - Viradouro