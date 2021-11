Iza vira boneca Barbie: "Eu sempre quis ter uma Barbie parecida comigo"

A cantora Iza virou uma barbie. A Mattel, fabricante das bonecas mais famosas do mundo, homenageou a artista com uma versão exclusiva e semelhante à ela. Iza vibrou com o lançamento: “Eu sempre quis ter uma Barbie parecida comigo. Fiquei muito feliz com esse presente, pois significa muito para mim”, disse em entrevista à revista Vogue.

O brinquedo foi um dos favoritos de Iza durante a infância dela e sonho de consumo para muitas crianças da sua época. “Eu amava as roupas e os acessórios. É muito legal ser homenageada por uma coisa que sempre foi tão presente na minha vida”, afirma.

“Por mais clichê que pareça, meu conselho é para cada um ser o que realmente é, pois isso é o mais importante. Eu precisava ouvir isso quando era mais nova: que eu tinha que ser exatamente do jeito que eu sou, pois vai dar tudo certo”, disse a cantora.

A boneca feita para presentear Iza faz parte da linha Mulheres Inspiradoras, projeto que tem como objetivo reconhecer mulheres que fazem a diferença em seu campo de atuação, ao atingirem grandes marcos em sua carreira, e são exemplos para as futuras gerações. A cantora é a terceira brasileira a ser homenageada pela marca.

A linha criou a boneca da biomédica Jaqueline Goes, em agosto de 2021. A cientista foi uma das participantes da equipe responsável pelo sequenciamento genético do novo coronavírus nos primeiros casos de Covid-19 na América Latina. Em 2019, a surfista Maya Gabeira foi a homenageada. A esportista entrou para o Guinness Book por surfar a maior onda registrada entre mulheres.

