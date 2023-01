Seu Jorge e esposa conseguem registrar filho com nome ‘Samba’

Após terem o pedido de registro do nome do filho negado no último domingo, 22, Seu Jorge e Karina Barbieri insistiram em um texto justificando a vontade de colocar “Samba” como nome do filho do casal. O pedido foi aceito.

A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) informou em nota que o Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito da Capital formou "seu convencimento no sentido de registrar o prenome SAMBA”.

“Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, explicou a responsável pelo cartório Kátia Possar.

O motivo inicial para Seu Jorge e Karina serem impedidos de registrar do bebê com o nome escolhido havia sido o seu caráter incomum. E foi negado baseado no primeiro parágrafo do artigo 55 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que trata da regulamentação dos registros públicos no Brasil. A ordem afirma que não poderão ser registrados nomes que exponham crianças “ao ridículo”.



