Luan Santana é hackeado no Twitter e publica fotos de Kid Bengala

O cantor Luan Santana teve perfil no Twitter hackeado; o invasor publicou diversas fotos do ex-ator pornô Kid Bengala e alterou a biografia do sertanejo na rede social

O cantor Luan Santana teve seu perfil oficial no Twitter hackeado na madrugada desta sexta-feira, 27. A conta é verificada e possui mais de 11,7 milhões de seguidores. O invasor publicou fotos do ex-ator pornô conhecido como Kid Bengala.

No perfil foram publicados anúncios da invasão com fotos de Kid Bengala e foi solicitado aos seguidores do cantor que seguissem um outro perfil na rede social: “Direto eu faço zoeiras como essa aqui, prometo que vocês vão gostar".

A bio da conta também foi alterada. O hacker alterou a descrição do perfil para "cantor e masturbador". Demais redes sociais de Luan Santana não foram invadidas.

O cara Rackeou Luan Santana, usou meme do Kid Bengala e ainda foi gentil com as fãs kkkkkkm pic.twitter.com/427MypxsIp — Bia (@biiagatavianna) January 27, 2023

