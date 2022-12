Luan Santana: especial da Globo celebra 15 anos de carreira do cantor

A TV Globo exibirá nesta segunda-feira, 26, o especial “Som Brasil apresenta: 15 anos de Luan”, feito para celebrar os 15 anos de carreira do cantor sertanejo Luan Santana. Além de músicas de sua carreira, serão apresentadas versões exclusivas de canções de outros artistas. A programação vai ao ar após a novela “Travessia”, exibida na faixa das 21 horas na grade da emissora.

Mesclando entrevistas com apresentações musicais, o programa levará ao público revelações exclusivas sobre a vida do cantor e repertório inédito preparado especificamente para o especial, com canções como “Ainda Bem”, “Você Não Me Ensinou a Te Esquecer” e “Can’t Help Falling In Love”. Ele também interpretará sucessos da carreira, como a música “Amar Não é Pecado”.

A transmissão também terá participação do entrevistador Pedro Bial e serão apresentadas histórias de Luan nunca antes contadas publicamente. O programa, produzido pela equipe do “Conversa Com Bial”, será realizado em formato que interage com elementos de dramaturgia.

Foram construídos cenários na Cidade Cinematográfica dos Estúdios Globos e tanto entrevistador (Pedro Bial) quanto entrevistado (Luan Santana) estarão caracterizados para tais contextos. Ao longo do especial, os dois conversam em um bar - sendo Bial o barman e Luan o cliente, por exemplo -, em um avião no qual são pilotos e em uma sala de cinema em que o apresentador assiste a cenas da história do protagonista da noite.



15 anos de Luan

Quando: segunda-feira, 26, às 22h25min

Onde: TV Globo

