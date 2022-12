'Banshees de Inisherin' lidera indicações ao Globo de Ouro

A tragicomédia "Os Banshees de Inisherin" domina as indicações anunciadas nesta segunda-feira (12) ao Globo de Ouro, tradicional premiação de Hollywood que este ano procura distanciar-se dos escândalos de racismo, sexismo e corrupção que afetaram o seu prestígio.

Atrás de "Os Banshees de Inisherin", com 8 indicações, vem a comédia fantástica "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", com seis, em que Michelle Yeoh interpreta uma mãe imersa em universos paralelos.

O filme altamente pessoal de Steven Spielberg "Os Fabelmans" e a produção sobre a era de ouro de Hollywood "Babilônia" receberam cinco indicações cada.

Contudo, será a atitude da elite de Hollywood em relação ao Globo de Ouro que prenderá as atenções nesta 80ª edição. Porque essa cerimônia, que abre a temporada de premiações do cinema nos Estados Unidos, perdeu muito do brilho devido a vários escândalos.

A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), que constitui seu júri, está em crise desde o início de 2021 devido a acusações de racismo, sexismo e corrupção.

Por isso, em janeiro, os prêmios foram entregues sem audiência nem transmissão pela televisão, sendo anunciados apenas no Twitter.

Após as reformas, a HFPA espera recuperar sua reputação. Sua parceira histórica, a rede NBC, concordou em transmitir a cerimônia. Resta saber se as estrelas indicadas retornarão à festa.

Indicado por seu papel como professor obeso em "The Whale", Brendan Fraser, que acusou o ex-presidente da HFPA de abuso sexual em 2003, já disse que boicotará a cerimônia. Philip Berk, que nega a acusação, foi demitido da organização por dizer que "Black Lives Matter" era um "movimento racista de ódio".

Tom Cruise, que devolveu seus três Globos de Ouro à HFPA em protesto, foi ignorado entre os indicados desta segunda-feira, apesar de sua elogiada atuação no blockbuster "Top Gun: Maverick". O filme, porém, foi indicado em duas categorias: Melhor Filme Dramático e Melhor Canção Original para "Hold My Hand", de Lady Gaga.

Também concorre a dois Globos de Ouro "Avatar: O Caminho da Água", que busca se posicionar como Melhor Filme Dramático e consagrar o canadense James Cameron como Melhor Diretor.

"Elvis", a cinebiografia de Baz Luhrmann sobre a vida do rei do rock Elvis Presley, recebeu três indicações, assim como a animação "Pinóquio", do cineasta mexicano vencedor do Oscar, Guillermo del Toro.

O Globo de Ouro recompensa tanto o cinema quanto a televisão. Ao contrário do Oscar, divide suas categorias entre produções dramáticas e de comédia ou musicais.

Nas categorias de TV, a comédia "Abbott Elementary" lidera com cinco indicações, enquanto o drama sobre a realeza britânica "The Crown" está entre várias produções que receberam quatro menções, incluindo a série "The White Lotus".

Diante das polêmicas, a HFPA renovou seu quadro associativo, incluindo 103 novos membros. O júri do Globo de Ouro agora é composto por 52% de mulheres e 51,5% de pessoas pertencentes a minorias étnicas.

A HFPA também proibiu seus membros de aceitar presentes dos estúdios.

"Com certeza não é mais a antiga HFPA", disse recentemente sua presidente, Helen Hoehne, ao Hollywood Reporter.

Mas em Hollywood, alguns são céticos. Embora o comediante afro-americano e gay Jerrod Carmichael seja o anfitrião da gala de janeiro, as indicações desta segunda-feira podem alimentar a demanda por diversidade no Globo de Ouro: nenhuma mulher foi indicada na categoria de Melhor Diretor.

