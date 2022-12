Salt Bae, o homem do bife de ouro

O chef turco Salt Bae, que é investigado pela Fifa por entrar sem autorização no campo depois da final da Copa do Mundo do Catar, é um habitué das polêmicas, especialmente pelos bifes banhados a ouro oferecidos em seus restaurantes de luxo.

Estes símbolos de ostentação e riqueza folheados com lâminas comestíveis do metal precioso de 24 quilates custam milhares de reais, mas não caem no gosto de todos, em particular dos críticos gastronômicos britânicos e americanos, que os consideram "banais" e "insossos".

Em 2018, muitos venezuelanos protestaram em Miami quando o chef recebeu, em seu restaurante de Istambul, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, cujo país está afundado em uma grave crise econômica.

Mas Salt Bae, cujo nome verdadeiro é Nusret Gokçe, não se importa com as críticas e segue atraindo políticos e astros do futebol - Ronaldo Fenômeno e alguns jogadores da Seleção Brasileira, Maradona, Beckham, Messi, Mbappé, entre outros - em seus 22 estabelecimentos espalhados pelo mundo, de Beverly Hills a Londres, passando pelo Catar.

"Toda publicidade é uma boa publicidade", comentou o chef uma vez.

Sua fortuna é estimada pela imprensa em US$ 70 milhões.

Com 39 anos, Salt Bae se tornou um astro das redes sociais, graças aos vídeos em que aparece temperando a carne com um gesto peculiar e teatral, e fazendo referências sexuais enquanto lança sal sobre os filés.

Sua imagem e seus gestos característicos, divulgados em profusão nas redes sociais, tiveram papel primordial em sua ascensão para o status de celebridade mundial.

No domingo (18), depois da final da Copa do Mundo entre Argentina e França, na qual os "albicelestes" conquistaram o tricampeonato, o chef conseguiu entrar, de forma inexplicável, no campo de jogo do estádio de Lusail, em Doha, no Catar.

Ele aparece em várias imagens, inclusive beijando o troféu, que, em princípio, poderia ser tocado apenas por campeões do mundo, dirigentes da Fifa e chefes de Estado e governo.

Em outras imagens, é possível vê-lo puxando Messi pelo braço, o que deixou o capitão argentino visivelmente irritado, e também mordendo a medalha de ouro de outro jogador.

A Fifa investiga como ele teve acesso ao campo de jogo sem ter qualquer vínculo oficial com o futebol. Especula-se que ele seria próximo do presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino.

Um vídeo compartilhado por Salt Bae no Instagram, onde tem 50 milhões de seguidores, mostra ele sendo abraçado, em diversas ocasiões, por Infantino, que o apresenta a outras personalidades durante uma recepção no Catar.

Nascido no seio de uma família modesta no leste da Turquia, Nusret abandonou os estudos com 13 anos para começar a trabalhar como aprendiz de açougueiro.

O chef cultiva uma imagem de homem forte e duro. Publica vídeos e fotos correndo e fazendo exercícios físicos nos bairros mais exclusivos de Istambul - "a capital do mundo", nas palavras dele mesmo em uma entrevista à AFP em 2020.

