Bota Pó faz 18 anos: Alexia Brito celebra maioridade com os fãs

Uma das grandes revelações da internet em 2021, Alexia Brito, a Bota Pó, completou 18 anos de idade nesta quarta-feira, 4. Com um look brilhoso feito sob medida, a influenciadora maranhense compartilhou os primeiros cliques da nova idade com os fãs.

“Debutei. 18 anos, agora ela é uma mulher de maior”, escreveu a criadora de conteúdo que, antes mesmo de chegar à maioridade, conquistou o seu próprio lugar no grande universo que é a internet.

Na publicação compartilhada em seu perfil do Instagram, que soma 661 mil seguidores, os fãs celebram o aniversário da Bota Pó, ou simplesmente Botinha, com palavras de carinho e felicitações. “Parabéns rainha ”, escreveu uma seguidora, “que Deus te abençoe nessa nova caminhada, meu bem”, desejou outra fã.

Famosos também comentaram na postagem, expressando o carinho que têm por Bota Pó: “Viva elaaaaa”, escreveu Pabllo Vittar. Já a também influencer Thaynara OG comentou sobre a chegada da maioridade: “18tão, meu amor”.

Nascida em Babacal, município no interior do Maranhão, Alexia Brito dividiu seus agradecimentos em um texto emocionado que citava as realizações dos últimos anos: “Pra mim é muito realizador chegar aos meus 18 anos de idade, realizando o monte de sonhos, conhecendo lugares que eu nunca imaginei! Conquistando coisas que nunca pensei, com muito trabalho,esforço e correria. Obrigada meu Deus pela dádiva da vida.”.



